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Царьград

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"Это уже не смешно". Экс-депутат Рашкин был на месте ДТП с лосем: Расследование обросло новыми деталями

"Это уже не смешно". Экс-депутат Рашкин был на месте ДТП с лосем: Расследование обросло новыми деталями

Расследование показало, что бывший депутат Рашкин тоже был на месте аварии с лосем. Общественник Гаспарян недоумевает: "Это уже не смешно".

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Комментарии
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Ed Red
Ну дурак же, конченный, но типовой для КПРФ.
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