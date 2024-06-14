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Хоккеисты Овечкин, Яковлев и лыжник Легков провели тренировку в Турции

Хоккеисты Овечкин, Яковлев и лыжник Легков провели тренировку в Турции

Олимпийский чемпион по хоккею Пхенчхана-2018 и чемпион мира в составе сборной России 2014 года Егор Яковлев провел тренировку в Турции совместно с обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным и другими звездами российского спорта.

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