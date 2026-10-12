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Татар-информ

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Участники «Десанта добрых дел» охватили помощью более 1,4 тысячи жителей РТ

Участники «Десанта добрых дел» охватили помощью более 1,4 тысячи жителей РТ

В Татарстане завершилась республиканская патриотическая акция «Десант добрых дел». На протяжении недели 70 ребят из студенческих отрядов Татарстана – участников Российских студенческих отрядов – оказывали шефскую помощь населению Рыбно-Слободского, Мамадышского, Арского, Апастовского и Альметьевского районов.

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