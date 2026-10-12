Участники «Десанта добрых дел» охватили помощью более 1,4 тысячи жителей РТ

В Татарстане завершилась республиканская патриотическая акция «Десант добрых дел». На протяжении недели 70 ребят из студенческих отрядов Татарстана – участников Российских студенческих отрядов – оказывали шефскую помощь населению Рыбно-Слободского, Мамадышского, Арского, Апастовского и Альметьевского районов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Без гимна не вый...
- «Без гимна не вый...
- В России предложи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым