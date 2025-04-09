Тем временем Ростех рапортует, что новая партия БМП-3 с допполнительной защитой поставлена в войска. Предыдущая партия была поставлена в октябре прошлого года.
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Тем временем Ростех рапортует, что новая партия БМП-3 с допполнительной защитой поставлена в войска. Предыдущая партия была поставлена в октябре прошлого года.
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