Жертвой оркестрируемых Западом цветных революций и геополитической экспансии может стать любая страна мира.
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