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Иммунолог: как попрощаться с аллергией раз и навсегда

Иммунолог: как попрощаться с аллергией раз и навсегда

Аллергия может пройти, если на длительное время устранить взаимодействие с аллергеном. Это распространяется на различные проявления аллергии: на шерсть животных, на различные продукты, на пыльцу ветроопыляемых растений.

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