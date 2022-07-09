В Приморье не оказалось команд, сильнее сборной уссурийских пенсионеров

В Приморье не оказалось команд, сильнее сборной уссурийских пенсионеров

Спартакиада пенсионеров Приморского края проходила с 6 по 9 июля в Арсеньеве. Из 14 команд из муниципальных образований края самой сильной оказалась сборная Уссурийска.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх