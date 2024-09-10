Петербургские трамваи меняли маршруты из-за исчезнувшего рельса на Тучковом мосту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября, ФедералПресс. В Северной столице на Тучковом мосту исчез рельс. В результате некоторые трамваи на несколько часов меняли свои маршруты, уточняет пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».
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