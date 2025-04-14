Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Россия закрыла глаза и заткнула уши": Горькие откровения актёра фронтового театра из Донецка

"Россия закрыла глаза и заткнула уши": Горькие откровения актёра фронтового театра из Донецка

Царьград Коллаж Царьграда Когда началась Великая Отечественная война, многие деятели культуры создавали патриотические шедевры, а сегодня, когда идёт СВО, ничего подобного не наблюдается.

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