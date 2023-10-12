«Спартак» наказали за болбоя, СКА проиграл, Рублев в 1/4 финала, топовые замены на UFC 294 и другие новости

КузнецовВВ

В Мумбаи прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета. Один из ключевых вопросов, который обсуждали 15 представителей организации, – российский. В частности – включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Включение произошло 5 октября, на следующий день Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Томасу Баху с просьбой отреагировать на действия России, назвав их «грубым нарушением принципов и основ олимпийского движения». Бах заверил, что исполком разберется. И вот на сайте МОК вышел пресс-релиз. В комитете разобрались так: «Одностороннее решение, которое 5 октября принял Олимпийский комитет России, о включении в его состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении НОК Украины (а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской), представляет собой нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную Международным олимпийским комитетом (МОК) в соответствии с Олимпийской хартией. Принимая во внимание вышеизложенное, исполком МОК сегодня постановил, что: 1. Деятельность Олимпийского комитета России приостановлена с немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления. 2. Отстранение имеет следующие последствия: – Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать в качестве НОК, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от олимпийского движения. – Как указано в рекомендациях МОК от 28 марта 2023 года, которые в полной мере остаются в силе, МОК оставляет за собой право принимать решения в соответствующее время по допуску отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом до Олимпийских игр-2024 в Париже и Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине. Исполнительный комитет МОК также оставляет за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития данной ситуации».