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Испугавшаяся «людей с вилами» Лолита отменила все свои концерты в регионах. Теперь услышать певицу вживую можно только в Москве

Испугавшаяся «людей с вилами» Лолита отменила все свои концерты в регионах. Теперь услышать певицу вживую можно только в Москве

Интересная жизнь с Vera Star До новогодних праздников остается всего ничего, и многие звезды уже в предвкушении хорошего заработка потирают руки.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Неужели  слушать такую курицу ещё  кто-то ходит?
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19 час.
Илхом Умаров
И как Цекало с этой дурой жил?
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16 час.
И
Игорь
Пятьдесят здоровых лбов и я, девочка. Во первых не девочка, а старая бесформенная кошелка. Во вторых получается, что вся гниль сконцентрирована в Питере и Москве???
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2 час.

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