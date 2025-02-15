Почему мы слышим шум моря в ракушке

Достаточно поднести ракушку к уху, как раздастся «шепот» волн, напоминающий о лете. Но откуда берется звук? И если это шумит не море, то что же? Версии, почему мы слышим шум моря Фото: Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM Есть идея, что звук, который мы слышим, — всего навсего воздух.