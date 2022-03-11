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11 марта кировчанам советуют не общаться с незнакомцами, не отправляться в дальний путь, не злиться

11 марта кировчанам советуют не общаться с незнакомцами, не отправляться в дальний путь, не злиться

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в пятницу, Птичий деньСегодня в Кирове сохранится сравнительно морозная погода: днём столбик термометра за окном не поднимется выше −8 градусов, к ночи и вовсе похолодает до — 25.

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