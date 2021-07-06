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Юрий Селиванов: Уход конём по-американски

Юрий Селиванов: Уход конём по-американски

Вывод вооруженных сил США из Афганистана может быть не столько проявлением американской слабости, сколько началом новой большой стратегической игры Запада против России Комментарии  местных экспертов по поводу вывода американских войск из Афганистана, что стало  свершившимся фактом после того, как США оставили свою главную базу снабжения – аэродром Баграм близ Кабула, концентрируются, главным образом на судьбе бедных афганских коллаборационистов, сотрудничавших с западными оккупантами.

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Владимир Сиденко
"Уходя" янки дают зеленый свет афганским талибам и прочим радикалам и их руками будут расшатывать азиатское подбрюшье России и создавать тлеющие очаги военных столкновений. Американцы решили сидеть под деревом и ждать когда кокос созреет и сам упадет к их ногам.
Ирина
Немного успокаивает только то, что к этому сценарию наверняка готов наш Президент
Борис Осипов

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