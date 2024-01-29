Что-то не нравится? Я тебя не держу, дверь открыта! Мужской принцип, разрушающий отношения

Этот опус для абъюзерок((( "Лучше быть одной, чем с кем попало" . Женщина должна знать: мама родила для счастья. И если тебя не ценят, то или сама уходи, или выгоняй ( всё зависит от собственника недвижимости)

Виктор Белогорцев

ну и чем плох совет лобковского? могу добавить-никогда не возвращай туда где тебе было плохо, будет еще хуже, ну если и не хуже, то точно ни лучше не в твоих силах изменить меня, это сделать могу только я, возможно с твоей помощью, но все равно только я и ни кто другой