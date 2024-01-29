Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

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  • Любовь Басовская
    Этот опус для абъюзерок((( "Лучше быть одной, чем с кем попало" . Женщина должна знать: мама родила для счастья. И ес...Что-то не нравитс...

Что-то не нравится? Я тебя не держу, дверь открыта! Мужской принцип, разрушающий отношения

Что-то не нравится? Я тебя не держу, дверь открыта! Мужской принцип, разрушающий отношения

«Моей подруге ее сожитель так и сказал: не нравится - найди другого мужчину. Она нашла в течение года, и вышла замуж.

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Комментарии
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Владимир Соколов
бьют бабу ей плохо))не бьют ей еще хуже!😂
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16 час.
Любовь Басовская
Этот опус для абъюзерок((( &quot;Лучше быть одной, чем с кем попало&quot; . Женщина должна знать: мама родила для счастья. И если тебя не ценят, то или сама уходи, или выгоняй ( всё зависит от собственника недвижимости)
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10 час.
Виктор Белогорцев
ну и чем плох совет лобковского? могу добавить-никогда не возвращай туда где тебе было плохо, будет еще хуже, ну если и не хуже, то точно ни лучше не в твоих силах изменить меня, это сделать могу только я, возможно с твоей помощью, но все равно только я и ни кто другой
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3 час.

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