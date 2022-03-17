Дест не сыграет с «Реалом» из-за травмы. Участие Пике под вопросом

Серджиньо Дест и Жерар Пике получили повреждения перед игрой Ла Лиги с «Реалом». 21-летний правый защитник «Барселоны» был заменен на 56-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Галатасарая» (2:1).
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