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Наступ идиотов: 4,5 тысячи латиносов и десятки тысяч «азовцев»* жаждут быть убитыми на подходах к Красному Лиману

Наступ идиотов: 4,5 тысячи латиносов и десятки тысяч «азовцев»* жаждут быть убитыми на подходах к Красному Лиману

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Иван Пинягин

За большую кучу долларовом эквиваленте и кучу трупов из своих граждан ,власти нацисткой Украины и страны НАТО поддерживающие героизацию фашизма .Во все времена аплодировали стоя !