Значительные силы ВСУ сами прут в Оскольский «огневой мешок», неся чудовищные потери Профильный российский мониторинг, освещающий обстановку в зоне ответственности ГрВ «Запад», сообщает, что на участке гвардейцев 20-й ОА и 1-й ТА продолжает сохраняться сложная обстановка.
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- Западные посольст...
За большую кучу долларовом эквиваленте и кучу трупов из своих граждан ,власти нацисткой Украины и страны НАТО поддерживающие героизацию фашизма .Во все времена аплодировали стоя !