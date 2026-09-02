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Царьград

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Соцфонд объявил даты детских пособий за август: 3, 4 и 8 сентября

Соцфонд объявил даты детских пособий за август: 3, 4 и 8 сентября

Социальный фонд РФ объявил даты выплат пособий русским семьям с детьми за август: 3, 4 и 8 сентября. Перечисления включают единое пособие, выплаты по уходу за детьми до 1,5 лет и средства из маткапитала.

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