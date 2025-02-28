На границе России и Абхазии началась забастовка водителей грузовых автомобилей, передают местные оппозиционные паблики.
Водители фур с мимозой перегородили въезд в Россию с абхазской стороны
Комментарии
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Lora Некрасова
Хочу букетик мимозы!😍
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7 час.
alik3456 Джексон
Пожуй герань...
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2 час.
Alex Nемо
Не с того абхазы начали! Нужно все подстанции, кабеля и электростолбы, опоры электропередач на границе с Россией рубить и взрывать! Ну и заодно можно и дороги с мостами тоже подорвать. Чего их там перегораживать грузовиками то... Назло бабушке выйду без шапки и отморожу себе уши!!!
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18 мин.
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