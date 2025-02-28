Водители фур с мимозой перегородили въезд в Россию с абхазской стороны

Alex Nемо

Не с того абхазы начали! Нужно все подстанции, кабеля и электростолбы, опоры электропередач на границе с Россией рубить и взрывать! Ну и заодно можно и дороги с мостами тоже подорвать. Чего их там перегораживать грузовиками то... Назло бабушке выйду без шапки и отморожу себе уши!!!