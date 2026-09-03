Синоптик Тишковец: с 8 сентября в Центральной России начнётся бабье лето

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Московском регионе после резкого похолодания в выходные с 8 сентября ожидается бабье лето, а во второй половине следующей недели температура способна подняться до +20…+25 °C.
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