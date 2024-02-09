Доктор Продеус: Малышева сильно переживала из-за критики за жизнь в Америке

Телеведущая Елена Малышева сильно переживала из-за обрушившейся на нее критики за наличие недвижимости в США, рассказал ее соведущий по программе "Жить здорово!" профессор, доктор наук, врач Андрей Продеус.
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