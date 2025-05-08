Президент Путин проводил гостей после приема в Кремле

С бразильским лидером Лулой да Силвой он обнялся После завершения торжественного приема в Кремле президент России Владимир Путин лично проводил гостей, а также назвал прошедший день очень хорошим и насыщенным.
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