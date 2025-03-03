Чаплин: 1 апреля индексация затронет около 3,5 млн получателей соцпенсий

1 апреля 2025 года будут проиндексированы выплаты около 3,5 млн получателей социальных пенсий и порядка 700 тысяч граждан, получающих государственные пенсии, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.