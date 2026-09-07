Дональд Трамп опубликовал карту Ирана в форме своей головы

Публикация карты Ирана с изменёнными границами Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social коллаж, на котором изображена карта Ирана, изменённая таким образом, что напоминает очертания его головы с характерной причёской.
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