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Дональд Трамп опубликовал карту Ирана в форме своей головы

Дональд Трамп опубликовал карту Ирана в форме своей головы

Публикация карты Ирана с изменёнными границами Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social коллаж, на котором изображена карта Ирана, изменённая таким образом, что напоминает очертания его головы с характерной причёской.

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