Более 12 миллионов школьников научатся плавать до 2030 года

Правительство утвердило программу «Плавание для всех». До 2030 года получить этот навык должны 12,5 млн детей, включая 124 тысячи ребят с ограниченными возможностями, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии