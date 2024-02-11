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Парламентская газета

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Более 12 миллионов школьников научатся плавать до 2030 года

Более 12 миллионов школьников научатся плавать до 2030 года

Правительство утвердило программу «Плавание для всех». До 2030 года получить этот навык должны 12,5 млн детей, включая 124 тысячи ребят с ограниченными возможностями, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

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