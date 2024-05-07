Актер Стивен Сигал приехал в Кремль на церемонию инаугурации Путина

Американский актер и режиссер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурного наследия Стивен Сигал прибыл в качестве гостя на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина в Кремль.
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