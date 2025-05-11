Asus начала продажи золотой видеокарты ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition — цена достигает $10 600Ранее в этом году на конференции Nvidia GTC 2025 компания Asus показала, вероятно, самую экстравагантную версию графического ускорителя GeForce RTX 5090 — ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab Edition с автографом главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang).