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**Asus начала продажи золотой видеокарты ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition —...

Asus начала продажи золотой видеокарты ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition — цена достигает $10 600Ранее в этом году на конференции Nvidia GTC 2025 компания Asus показала, вероятно, самую экстравагантную версию графического ускорителя GeForce RTX 5090 — ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab Edition с автографом главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang).

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