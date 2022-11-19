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Экс-форвард клубов КХЛ Язьков завершил карьеру в 26 лет: «Форму сжигать не буду, но дальше больше и лучше»

Экс-форвард клубов КХЛ Никита Язьков завершил карьеру в 26 лет. «Здравствуйте, дорогие друзья. Поступает очень много вопросов, где я сейчас и в какой команде.

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