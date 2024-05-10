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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федор Емельяненко: «Частные ММА-промоушены не волнует политика и больше следуют спортивным принципам, чем МОК»

«Почему ММА-промоушены оказались так благосклонны к россиянам? Не знаю. Слава богу, что так. Думаю, потому, что это частные, коммерческие организации, их меньше волнует политика.

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