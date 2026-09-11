Украина: Власти сообщили, что российские беспилотники нанесли удары по Киеву рано утром. В Оболонском районе загорелся склад, пострадало офисное здание, в Соломенском районе также пострадал бизнес-центр.
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