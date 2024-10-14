ВАЗ-2151 – неизвестный российский универсал

Заднеприводные автомобили марки ВАЗ до сих пор пользуются высокой популярностью в России. Более того, ВАЗ-2107 недавно стал самой распространенной моделью в нашей стране – их зарегистрировано больше всего.
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