Новая эра иммунотерапии: на МКС будет проводиться исследование Т-клеток в условиях микрогравитации

Центр онкологии Техасского университета и его партнёры запускают исследовательский проект, в рамках которого Т-клетки будут отправлены на Международную космическую станцию для изучения влияния длительной микрогравитации на их дифференциацию, активацию, память и истощение.
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