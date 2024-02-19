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Завершаются испытания франкенштейна, который несет серьезную угрозу для танков: «Титан» — новый, десантируемый, с башенным орудием

Завершаются испытания франкенштейна, который несет серьезную угрозу для танков: «Титан» — новый, десантируемый, с башенным орудием

3 дня назад 13K прочитали «Ремдизель» перешел к финальной стадии госиспытаний нового семейства десантируемых бронеавтомобилей «Титан», которые отличаются высокой баллистической и противоминной защищенностью.

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