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Аварийная работа электросети привела к пожару под Судаком

Аварийная работа электросети привела к пожару под Судаком

В селе Дачное под Судаком сотрудники МЧС России оперативно потушили пожар на частном подворье. Причиной инцидента стал аварийный режим работы электросети, из-за чего загорелась хозпостройка, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

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