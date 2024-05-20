Путин выразил соболезнования иранцам в связи с гибелью президента Раиси

Он отметил, что политик внес неоценимый вклад в развитие отношений между странами Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи в связи со смертью в результате падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.
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