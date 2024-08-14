В Санкт-Петербург поступила первая партия вакцин против гриппа

Всего было заготовлено три разных вида В ближайшее время в поликлиники Санкт-Петербурга будут направлены вакцины от гриппа, которые необходимы для проведения осенней прививочной кампании, передает peterburg2.
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