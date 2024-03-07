Стабильность: на Южном Урале снова смог и НМУ

В семи городах Южного Урала сохраняется режим НМУ. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, ожидаются в регионе с 8 по 11 марта – ровно две недели.