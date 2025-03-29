Телефон учителя должен быть выключен

Раньше у учителей не было телефонов. У детей были дневники для домашнего задания и оценок по поведению . Все организационные вопросы решались на родительских собраниях, тогда же родители могли задать конкретные вопросы по успеваемости своего ребенка. Сейчас безумные родители сидят в чатах ночью, зачастую « переходят на личности», кому это нужно?!

Aнатолий Райков

В некоторых деревнях были свои школы,но только до 4-го класса.Это я хорошо помню,а остальные классы в городе.Надо было ученику преодолеть из деревни через лес порядком четыре километра и не опозать на рейсовый автобус.И того получается примерно около 10-и километров,а гаджетов и телефонов тогда не было.А что значит идти через лес домой в зимнее время,небось штрашно любому ребёнку.Вот так мы учились и своих учителей любили,ведь мы считали своих учителей втоорой мамой,в дали от родного очага.И ещё,надо знать кому давать свой телефон и параметры социалки где зарегестривован.А детям телефоны тлько говорилки ну можно только СМС,а интернет и фотики на телефонах не желательно.