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Царьград

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Симоньян огласила предварительные итоги выборов президента США

Симоньян огласила предварительные итоги выборов президента США

Главред RT предрекла Трампу победуПо последним данным Fox News, Дональд Трамп в ходе президентских выборов набрал 277 голосов коллегии выборщиков, когда для победы достаточно 270 голосов.

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