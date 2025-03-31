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Система «Купол Донбасса» за неделю сорвала 188 атак украинских БПЛА по ДНР

Система «Купол Донбасса» за неделю сорвала 188 атак украинских БПЛА по ДНР

За минувшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» отразила атаку 188 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на инфраструктуру и мирное население в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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