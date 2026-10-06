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Аргументы и Факты

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Посольство РФ пообещало ответить на санкции Японии системными контрмерами

Посольство РФ пообещало ответить на санкции Японии системными контрмерами

Российская сторона намерена ответить на новые ограничительные меры со стороны Японии действиями, направленными на нанесение ущерба интересам Токио.

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