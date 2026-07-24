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Экс-советник Банка Англии Чарльз Гудхарт похвалил действия ЦБ России

Банк России сумел добиться максимума возможного в нынешних условиях и удержать экономику в относительно стабильном состоянии – это вызывает восхищение на Западе, заявил в эфире «Радио РБК» бывший главный советник Банка Англии Чарльз Гудхарт.

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