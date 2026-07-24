Экс-советник Банка Англии Чарльз Гудхарт похвалил действия ЦБ России

Банк России сумел добиться максимума возможного в нынешних условиях и удержать экономику в относительно стабильном состоянии – это вызывает восхищение на Западе, заявил в эфире «Радио РБК» бывший главный советник Банка Англии Чарльз Гудхарт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии