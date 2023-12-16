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Бабиков о стадионе в Уфе: «Здесь просто хочется приносить пользу, где‑то подсказывать руководству, потому что за всем уследить сложно»

– Какие эмоции испытываешь, когда возвращаешься на родной стадион в Уфу? Ностальгия? – Ностальгии не было, потому что первые старты не ассоциирую именно с этим стадионом.

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