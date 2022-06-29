ТАСС: у приговоренного к казни в ДНР наемника выявили психопатию

Психиатрическая экспертиза зафиксировала психопатию у одного из трех приговоренных к смертной казни в ДНР наемников, гражданина Марокко Брагима Саадуна, который был осужден за участие в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.
Психиатрическая экспертиза зафиксировала психопатию у одного из трех приговоренных к смертной казни в ДНР наемников, гражданина Марокко Брагима Саадуна, который был осужден за участие в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.
Свежие комментарии