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ТАСС: у приговоренного к казни в ДНР наемника выявили психопатию

ТАСС: у приговоренного к казни в ДНР наемника выявили психопатию

Психиатрическая экспертиза зафиксировала психопатию у одного из трех приговоренных к смертной казни в ДНР наемников, гражданина Марокко Брагима Саадуна, который был осужден за участие в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

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