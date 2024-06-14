Вознаграждение за мастерство.

Последние пять дней весны в каландровом цехе завода СКГШ прошли в соревновательном режиме. Здесь организовали и провели конкурс профессионального мастерства среди машинистов каландра 7-го и 5-го разрядов, вальцовщиков резиновых смесей и каландровщиков.