Вознаграждение за мастерство.

Последние пять дней весны в каландровом цехе завода СКГШ прошли в соревновательном режиме. Здесь организовали и провели конкурс профессионального мастерства среди машинистов каландра 7-го и 5-го разрядов, вальцовщиков резиновых смесей и каландровщиков.
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