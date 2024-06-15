На Всероссийском Сабантуе установили рекорд по приготовлению «Азу по-татарски»

В этом году на Всероссийском Сабантуе в Пермском крае приготовили свыше 3 тыс. порций традиционного татарского блюда «Азу по-татарски», что стало новым рекордом по приготовлению традиционного татарского блюда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии