Световые проекции украсили фасад исторического здания на площади Ломоносова

Изображение демонстрирует исторический план города 1828 года В честь 20-летия СПб ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» на фасаде здания на площади Ломоносова, появились новые световые проекции.
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