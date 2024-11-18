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Превышающую норму температуру воздуха по всей России спрогнозировал Роман Вильфанд

Превышающую норму температуру воздуха по всей России спрогнозировал Роман Вильфанд

Роман Вильфанд рассказал, с чем связано повышение температуры воздуха.Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что по всей России будет наблюдаться аномально теплая погода.

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