AMD потеряет $800 млн из-за новейших ограничений на поставки ускорителей вычисл...

AMD потеряет $800 млн из-за новейших ограничений на поставки ускорителей вычислений в КитайПовышенное внимание к Nvidia, которая является крупнейшим поставщиком вычислительных средств для систем искусственного интеллекта, вполне объяснимо.
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