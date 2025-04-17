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AMD потеряет $800 млн из-за новейших ограничений на поставки ускорителей вычисл...

AMD потеряет $800 млн из-за новейших ограничений на поставки ускорителей вычисл...

AMD потеряет $800 млн из-за новейших ограничений на поставки ускорителей вычислений в КитайПовышенное внимание к Nvidia, которая является крупнейшим поставщиком вычислительных средств для систем искусственного интеллекта, вполне объяснимо.

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