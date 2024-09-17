"Окропленная нашей кровью": почему так много украинцев сопротивляется идее "земля в обмен на мир"

WP: украинские военные угрожают переворотом в случае мирной сделки с Россией © AP Photo / Efrem Lukatsky Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Многие жители Украины готовы обменять земли на востоке страны на мир, пишет The Washington Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии