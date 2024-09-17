"Окропленная нашей кровью": почему так много украинцев сопротивляется идее "земля в обмен на мир"

Влад Владимиров

Шовинизм же, как цель нации, никого и никогда к хорошему же не приводил... Свою исключительность надо доказывать мозгами , а не кулаками. История человечества не раз это уже доказывала. Не понял этого лишь очередной дебил... Так, что тупые хохлы во всех своих бедах тут виноваты только сами...