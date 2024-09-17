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"Окропленная нашей кровью": почему так много украинцев сопротивляется идее "земля в обмен на мир"

"Окропленная нашей кровью": почему так много украинцев сопротивляется идее "земля в обмен на мир"

WP: украинские военные угрожают переворотом в случае мирной сделки с Россией © AP Photo / Efrem Lukatsky Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Многие жители Украины готовы обменять земли на востоке страны на мир, пишет The Washington Post.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Шовинизм же, как цель нации, никого и никогда к  хорошему же не приводил... Свою исключительность надо доказывать мозгами , а не кулаками. История  человечества  не раз это уже доказывала. Не понял этого лишь очередной дебил... Так, что тупые хохлы во всех своих бедах тут виноваты только сами...
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Сергей Дмитриев
Да, эта болячка хуторского нацизма опаснее чумы и ковида. ... И эта каша всерьёз и надолго при любом раскладе. Обольщатья и возлагать надежды некому
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13 час.

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